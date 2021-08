S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di riscatto a determinate condizioni dallo Spezia Calcio le prestazione sportive del difensore Elio Capradossi.



Classe 1996, nato a Kampala in Uganda, Capradossi ha scalato tutte le giovanili della Roma fino ad arrivare nella stagione 2015-2016 da capitano a vincere il Campionato Primavera.



Nell’estate 2016 si è trasferito in prestito al Bari, dove ha esordito nei professionisti contro il Benevento il 24 settembre.



Dopo 34 presenze e una rete maturate in una stagione e mezza, è rientrato alla Roma nel gennaio 2018, squadra con cui ha esordito in Serie A il 6 maggio dello stesso anno contro il Cagliari.



A luglio 2018, è passato allo Spezia, prima in prestito e nella stagione successiva a titolo definitivo: col Club ligure ha collezionato 51 presenze con 5 reti all’attivo.



Importante la sua esperienza in azzurro, dove ha indossato le maglie delle selezioni Under16, Under17, Under18, Under19, Under20 e Under21.



In particolare, con l’Under17 ha partecipato all’Europeo di categoria in Slovacchia nel 2013 conseguendo la medaglia d’argento.



