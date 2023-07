è il nuovo allenatore della, firmato il contratto fino al 2024. Il comunicato del club ferrarese:S.P.A.L. comunica di aver affidato a Domenico Di Carlo l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il nuovo allenatore biancazzurro ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024.Al termine di una lunga carriera da calciatore, che lo ha visto protagonista in tutte le categorie del panorama professionistico nazionale, nel 2001 Di Carlo intraprende il suo percorso da allenatore sulla panchina del Vicenza Primavera.L’esordio alla guida di una prima squadra si concretizza due anni più tardi con il Mantova, club con il quale conquista due promozioni consecutive, realizzando così il doppio salto dalla Serie C2 alla Serie B e sfiorando anche l’approdo in massima serie.Nella stagione 2007/2008 debutta in Serie A tra le fila del Parma Calcio, mentre nelle stagioni successive diventa allenatore di ChievoVerona e Sampdoria. Proprio con la formazione blucerchiata vive la prima esperienza europea, disputando i preliminari di Champions League contro il Werder Brema e partecipando poi alla fase a gironi della Coppa UEFA.Nell’estate del 2011 torna a guidare la società clivense, con la quale conquista il decimo posto in Serie A, per poi trasferirsi al Livorno. Sempre in massima serie guida anche il Cesena, oltre a Spezia e Novara in cadetteria.Nella stagione 2018/2019 vive la sua terza esperienza da allenatore al ChievoVerona, mentre l’anno seguente si trasferisce al Vicenza e vince il Campionato di Serie C, conquistando così la promozione in Serie B.Nello scorso campionato ha guidato i neroverdi del Pordenone, con i quali ha chiuso la stagione regolare al secondo posto, ottenendo la qualificazione alla fase nazionale dei Playoff di Serie C.Benvenuto a Ferrara mister Di Carlo!