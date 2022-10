Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore della Spal. La società ferrarese dà il benvenuto all'ex calciatore della Roma - che prende il posto dell'esonerato Venturato - con questa nota pubblicata sul proprio sito: "S.P.A.L. comunica di aver affidato a Daniele De Rossi l’incarico di allenatore della prima squadra. Il nuovo tecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024".



De Rossi, che faceva parte dello staff tecnico della Nazionale di Roberto Mancini, ha raggiunto in mattinata Ferrara e a partire dalle 15.30 dirigerà il primo allenamento al centro sportivo "Fabbri". In attesa della conferenza stampa di presentazione prevista per domani, il nuovo allenatore della Spal ha regalato ai cronisti presenti le sue prime battute: "Certo che sono felice, ma ne parliamo più approfonditamente domani in conferenza stampa".