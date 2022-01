La Spal si assicura Marco Pinato, il comunicato:S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Pordenone Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Marco Pinato, giocatore di proprietà dell’U.S. Sassuolo.Classe 1995, nato a Monza, Pinato è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’A.C. Milan, passando nel 2014 al Lanciano in prestito e la stagione successiva al Vicenza, entrambe esperienze in Serie B.Nel 2016, si trasferisce a Latina e poi a Venezia, squadra in cui gioca due anni nella categoria cadetta facendo registrare 61 presenze e 4 reti totali.Nel 2018, il Sassuolo lo acquisisce a titolo definitivo: la sua carriera prosegue successivamente al Pisa (28 presenze e 2 reti), alla Cremonese (26 presenze e 2 goal) e al Pordenone (14 presenze e una rete).Marco ha indossato anche la casacca Azzurra nelle nazionali giovanili Under 17, Under 19 e Under 20.In biancazzurro, vestirà la maglia numero 32.Benvenuto Marco!