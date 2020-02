La Spal comunica ufficialmente l'esonero di Leonardo Semplici dalla guida tecnica della squadra. L'allenatore toscano paga la sconfitta di misura nel derby col Sassuolo - la sedicesima in stagione su 23 partite - e l'ultimo posto in classifica in Serie A, -7 dalla zona salvezza.



Al suo posto arriverà l'ex ct della Nazionale Under 21 Luigi Di Biagio, che nelle prossime ore firmerà il contratto col club ferrarese.