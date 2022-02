Tacopina Italian Football Investment S.r.l. e Vetroresina S,p.A. comunicano che, in data odierna, è stata perfezionata l’acquisizione da parte di Tacopina Italian Football Investment S.r.l. del restante 51% della partecipazione detenuta da Vetroresina S.p.A. in S.P.A.L. S.r.l., dando così esecuzione agli accordi sottoscritti nell’estate 2021.Il Presidente Joseph Tacopina – anche a nome dei propri partners – : “Oggi acquisiamo il 100% delle quote della S.P.A.L., un passaggio formale dovuto che legittima ancora di più l’impegno nei confronti di questi colori per cui abbiamo progetti ambiziosi. Voglio ringraziare la famiglia Colombarini per quanto fatto precedentemente e per il supporto di questi ultimi mesi. Oggi iniziamo a scrivere una nuova pagina della storia di questo glorioso club che mi auguro riservi tante soddisfazioni ai i tifosi spallini e la città di Ferrara.”Simone Colombarini ha dichiarato: “Con l’atto di oggi si conclude ufficialmente l’avventura, durata quasi 9 nove anni, della mia famiglia alla guida della S.P.A.L..Desidero ringraziare tutti coloro, colleghi sponsor e tifosi, con cui abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Ringrazio Joe Tacopina per aver accettato il testimone, per la serietà dimostrata in questi mesi e per il grande impegno ed entusiasmo profusi, che sono convinto porteranno ad un futuro ricco di soddisfazioni per tutto il popolo spallino, di cui continuerò sempre a far parte. Forza S.P.A.L..”