SPAL 2013 srl comunica di aver acquisito dall’Hellas Verona a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto a determinate condizioni, le prestazioni sportive del laterale macino Mohamed Fares. Ha firmato col club biancazzurro un contratto di 4 anni con opzione per il quinto. Il neo giocatore spallino ha doppia nazionalità franco-algerina, con all’attivo 30 presenze in Serie A e 3 in Coppa Italia (con una rete segnata) nell’ultima stagione calcistica all’Hellas Verona