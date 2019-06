Leonardo Semplici resta alla Spal. Non ci saranno né la Fiorentina nè il Genoa nel futuro del tecnico toscano che, messe da parte le voci di mercato dopo la salvezza conquistata col club emiliano, ha deciso di legarsi fino a giugno 2021 alla società del patron Francesco Colombarini.



Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Spal: "S.P.A.L. srl comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con mister Leonardo Semplici. Il tecnico fiorentino ha rinnovato col club biancazzurro fino al 30 giugno 2021. Parallelamente a mister Semplici, è stato prolungato il rapporto sportivo dell’intero staff tecnico che in questi anni ha supportato il lavoro dell’allenatore.



La società esprime grande soddisfazione per la prosecuzione del progetto tecnico-sportivo insieme a mister Semplici e al suo staff tecnico, progetto che nelle ultime cinque stagioni ha costruito due promozioni della Lega Pro alla Serie A e due salvezze consecutive nella massima categoria del calcio italiano".