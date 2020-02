Secondo il Corriere dello Sport, Leonardo Semplici si giocherà la sua permanenza sulla panchina della Spal nei prossimi due match. Per l’allenatore, saranno fondamentali le sfide contro Sassuolo e Lecce. Qualora le cose non dovessero andare secondo le attese Davide Ballardini e Luigi Di Biagio sono i due nomi da tenere sotto osservazione per la panchina estense.