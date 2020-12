Ha le idee chiare sul suo futuro Nenad Tomovic. Il 33enne serbo, ex di Chievo e Fiorentina, ha dichiarato a Tuttob.com di volere il rinnovo di contratto con la Spal, in scadenza a giugno 2021. Già seguito da diverse squadre di Serie A tra cui il Verona, il difensore si è messo in mostra in questa prima parte di stagione con buone prestazioni, e con la formazione di Marino punta alla risalita nel massimo campionato.