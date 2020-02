Intervenuto in conferenza stampa, il ds della Spal Davide Vagnati ha chiuso alla possibilità di ingaggiare uno svincolato: "Non bisogna creare delle false possibilità sugli svincolati, se uno è svincolato non è che arriva e subito risolve le situazioni, ma ha bisogno di adattamento. Noi dobbiamo fare punti subito. Andare a prendere un giocatore forte e adatto al modulo, quindi, non ci darebbe le stesse garanzie che ci possono dare Strefezza, Di Francesco, Valoti o D’Alessandro. Noi abbiamo bisogno di fare risultato già da sabato, abbiamo massima fiducia nella voglia, nella personalità e nelle qualità di Di Biagio. Parlando con qualche giocatore mi è stato detto che hanno avuto subito ottime sensazioni, si sono messi tutti a disposizione e ho visto facce diverse. Credo sia normale, specialmente se ci si confronta con curiosità a una novità dopo anni. Dobbiamo salvarci con quelli che abbiamo".