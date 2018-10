Mattia Valoti, centrocampista della Spal, parla a Sky Sport: “Sono arrivato quest'anno e fin dall'inizio sono entrato a far parte di questa squadra in modo positivo. Questo gruppo ha fatto qualcosa di importante l'anno scorso, creando qualcosa di molto solido. Sono quattro partite che non facciamo punti ma la nostra forza è il gruppo e con la compattezza usciremo da questo momento, i risultati arriveranno. L'idea è quella di esprimere un buon calcio, questo è quello che ci chiede i mister. Intensità abbinata a possesso palla: lo abbiamo sempre fatto, anche se non abbiamo ottenuto sempre il risultato. Mio padre ha giocato qui a Ferrara ed è stata un'ottima esperienza. Anche io voglio fare il meglio qui, mi alleno sempre a mille e cerco di farmi trovare sempre pronto”.