Francesco Vicari dirà addio alla Spal dopo sei stagioni. Lo ha confermato il presidente Joe Tacopina: "on so se abbia chiesto lui di andare via, ma probabilmente è il momento che questo succeda. Nell’ultima stagione Francesco ha incontrato molte difficoltà e lui per primo ha bisogno di stimoli diversi. Non si tratta di puntargli il dito contro, ma ci sono situazioni in cui è il caso di ripartire daccapo per il bene di tutti".