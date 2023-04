È un Luciano Spalletti amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Dazn per commentare il pesante 4-0 subito in casa dal Napoli ad opera del Milan. In casa, proprio lì dove il tecnico toscano non subiva quattro reti da ben 14 anni. “Il Milan ha fatto una grandissima prestazione, è partito forte sfruttando tutte le occasioni. Hanno occupato bene gli spazi che gli abbiamo lasciato. La nostra prestazione è stata sotto il livello solito. La troppa voglia di recuperare ci ha condizionato in negativo. Per il nostro livello abbiamo sbagliato davvero troppe cose”.



Ha pesato la sosta delle nazionali visto il risultato?



“La sosta può averci influenzato sì, un po’ stanchi tornano - ha aggiunto Spalletti -. Ma ciò vale pure per il Milan. Noi purtroppo non siamo stati al livello nostro. Olivera ad esempio ci è tornato con un problema, lo stesso per Osimhen. Quindi un po’ di sfortuna c’è stata”.



Cosa cambia senza Osimhen in Champions?



"Cambia che adesso qualche altro dirà che non siamo avvantaggiati nel prossimo turno di Champions. Il faro di questa competizione spesso sistema diverse cose. L’episodio con Maldini? Io stavo chiedendo delle informazioni sull’ammonizione di Lobotka, lui è passato sbracciando. Mi parlava sopra mentre parlava con l’arbitro e mi ha dato fastidio. Da parte mia non c’è niente, ma sono dispiaciuto".