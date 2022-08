Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Verona: "Il Napoli è pronto, su un campo difficile per partita importante. Ci vorrà disponibilità a capire la differenza fra le amichevoli e una partita tosta come questa".



Su Kim e Kvaratskhelia, esordienti in Serie A: "Hanno saputo farsi apprezzare subito dai compagni. Chi indossa la maglia del Napoli deve far vedere da subito di essere la persona giusta".