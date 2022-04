Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn della sconfitta del Maradona contro la Fiorentina, brutto stop nella corsa scudetto: "Sarà dura da digerire, ci costa molto e per certi versi è immeritata. La Fiorentina non ha rubato niente e ha fatto la partita, noi siamo partiti bene anche se in qualche momento abbiamo perso le distanze".



LA PARTITA - "Dopo il pareggio eravamo dentro la partita, poi l'ha cambiata un episodio, il fallo-non fallo su Mario Rui da cui abbiamo preso il gol di Ikoné. Poi, è arrivato anche il terzo gol. Dispiace, perché l'atteggiamento di tutta la squadra era stato giusto".



SINGOLI E CAMBI - "Osimhen? Non era al massimo della condizione, tornava dal viaggio della nazionale e poteva far meglio. Zielinski ha un passo brillante e fluido nella copertura delle distanze, c'era da recuperare il risultato e ho provato a mantenere un assetto offensivo cambiando qualcosa".



SCUDETTO - "Ora le cose cambiano, si fa tutto più difficile. Si ricomincia, vogliamo vincere la prossima ma ora dipende dagli altri. Altra sconfitta in casa? Va valutato tutto di partita in partita, non ci vedo un problema".