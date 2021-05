Manca solo l'annuncio ufficiale, ma praticamente Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico toscano, 62 anni ex Inter e Roma, ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2023 col club del presidente Aurelio De Laurentiis. Ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi.



Arriva al posto di Gattuso, che ha condotto la squadra al quinto posto in classifica qualificandosi alla prossima Europa League. ​Nello staff di Spalletti è prevista la presenza del cileno David Pizarro, ex centrocampista di Udinese, Inter e Roma.