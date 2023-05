Il futuro di Luciano Spalletti è stato annunciato nelle scorse ore dal presidente Aurelio De Laurentiis- Ora è proprio il tecnico del Napoli a confermare l'addio, parlando da un evento a Coverciano: “A volte per amore ci si lascia… alla mia età posso decidere di fare qualsiasi cosa. Quando si ha davanti una città come Napoli bisogna chiedersi se siamo pronti a mettere a disposizione il meglio oppure no"



'SONO STANCO' - "Ho bisogno di riposarmi, mi sento stanco. Voglio stare con mia figlia Matilde. Sono felice de Laurentiis abbia detto questa cosa, era giusto così. Ho chiesto io di stare fermo e starò fermo un anno. Non allenerò il Napoli o altre squadre. Nulla può farmi cambiare idea“.