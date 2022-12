“Si devono fare meglio diverse cose, anche se ora stiamo ultimando la preparazione. Però abbiamo preso due gol che non vanno assolutamente incassati”. Ha esordito così Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport dopo il pesante ko (4-1) col Lille in amichevole. Il tecnico ha fatto anche un accenno al mercato: “Ci sono club che possono venire a bussare alla porta per i nostri big a gennaio, i dirigenti sono attenti, io lavoro con dei calciatori che mi piacciono".



DELA ACCIGLIATO - Al novantesimo De Laurentiis ha fatto visita alla squadra nello spogliatoio come confermato anche da Spalletti: “Era un po’ accigliato, ma ci ha fatto gli auguri - ha svelato il tecnico -. Poi ha spiegato delle situazioni che riguardano la società, ad esempio perché non ha fatto la cena natalizia. Kvaratskhelia? Sta migliorando. Gli sto dando minutaggio, è un professionista perfetto e va solo fatto lavorare. Noi invece dobbiamo andare sempre forti, in questo momento le gambe ci supportano poco. Del mercato di gennaio ho già parlato: Giuntoli è attento, sonda sempre. Noi da un punto di vista dell’organico siamo a posto. Se capiterà un’occasione Giuntoli sarà attento”.