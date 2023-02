Durante la gara con l'Empoli Spalletti urlava e si sbracciava in panchina. Le indicazioni maggiori erano rivolte a Kvaratskhelia: "Kvara look the line" ha detto l'allenatore del Napoli al georgiano. Un'esortazione per ricordare al giocatore di controllare il movimento della difesa dell'Empoli, controllare la linea del fuorigioco e non farsi pescare in offside. All'ex Rubin Kazan è stata fischiata due volte la posizione irregolare, prima di essere stato sostituito nei minuti finali del primo tempo.