Nel corso della conferenza stampa post vittoria del suo Napoli contro la Sampdoria, l'allenatore degli azzurri, Luciano Spalletti ha guardato alla prossima sfida di campionato contro la Juventus elogiandola e indicandola come la migliore di tutte in Serie A.



Ecco le sue parole: "Anche senza le otto vittorie di fila, la Juve è la squadra più difficile da affrontare insieme a Milan e Inter. Per tanti motivi in realtà è la migliore di tutte: qualità dell’allenatore, composizione della rosa, assetto societario”