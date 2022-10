, grazie alla tripletta die al gol, diche stendono une per un tempo e più addirittura dominato. Al San Diego - che celebra Maradona prima dell’inizio -, dunque, non ce n’è manco per lui.. E alla velocità con cui lo macina, aggiunge poi tranquillità e talento. E così allunga la striscia dei successi e consolida pure il primo posto.. Ma stavolta, forse, c’è qualcosa di diverso. Non tira venti e più volte in porta per raccogliere i suoi gol. Nossignori,. Cinque o sei tiri nel primo tempo, infatti, e tre gol e una traversa. Insomma,, che un paio di volte (soprattutto in contropiede) prova anche a mettere paura alla non sempre impeccabile difesa degli azzurri, ma che inevitabilmente deve arrendersi quando le geometrie rapide della squadra di Spalletti finiscono sui piedi dell’, che torna titolare e non perdona.Niente da fare, dunque per questoche non smette mai di ribellarsi allo strapotere dei napoletani, ma che. E di sicuro non può bastare l’assenza prolungata di Berardi per giustificare tutto e tutti. Eppure comincia di gran carriera, il Sassuolo.(espulso nel finale per un doppio giallo) avvisa subito Di Lorenzo che sarà la sua spina di giornata, ma per il Sassuolo è solo un’illusione. Quattro minuti appena, infatti, e il cross di Lozano corretto da Kvara finisce a: stop mezzo acrobatico col destro e poi ancora col destro il tocco che costringe Consigli alla prima resa. Quattro minuti e Napoli già avanti. Quattro minuti e Napoli che può fare già quello che gli pare ancora con più tranquillità, serenità e leggerezza.. Chiuso com’è dal Napoli, tenuto basso dal palleggio azzurro rinforzato dagli inserimenti di Di Lorenzo e Mario Rui (anche stavolta tra i migliori), dalle iniziative di Lozano a destra e poi confuso dalla mancanza d’una posizione fissa di Kvara e schiacciato dalla. Sì, soffre parecchio la squadra di Dionisi, il quale scommette tutto su qualche ripartenza fortunata e sulla quasi sempre buona intesa tra Lauriente e(chissà perché tirato via dal campo da Dionisi dopo un’ora). Anche se la parata più complicata ala riserva(21’). Ma proprio quando cerca di tirar su una credibile reazione, il Sassuolo becca il secondo gol. Imbucata di Lobotka (19’) per Kvara che dal fondo appoggia indietro ancora per lui, l’uomo mascherato che non può sbagliare e che non sbaglia. Ed è una brutta mazzata per il Sassuolo costretto non solo a ripiegare la voglia di riscatto, ma di lì a poco anche a subire il terzo gol: suggerimento di Lobotka perSì, troppa differenza, in campo e troppa superiorità del Napoli. Anche se il tre a azero che chiude il primo tempo racconta probabilmente poco delle difficoltà che pure il Sassuolo ha creato ai primi della classe. Meno brillante la ripresa. Certo, perché conper la difesa del primo posto nel girone della Champions, ma anche perché approfittando dei momenti di “riposo” che il Napoli pure si regala, il Sassuolo si ravviva. Intendiamoci,. Ma, si sa, i secondi tempi sono il regno dei cambi. Delle sfide più tra gli allenatori che tra le squadre in campo. E allora, fuori Zielinski e Anguissa per Elmas e Ndombele da una parte e Pinamonti e Thorstvedt per Martinez e Henrique dall’altra. Ma il cambio più intrigante è quello del 70’: fuori Kvara tra canti, cori e applausi e dentro Raspadori, una vita al Sassuolo e un tuffo al cuore quando mette piede in campo. Anche seTerzo e gol e pallone firmato da tutti per il nigeriano che mette subito in chiaro una faccenda:4' p.t. 19' p.t. 32' s.t. Osimhen (N), 36' p.t. Kvaratskhelia (N).4' p.t. 19' p.t. Kvaratskhelia (N), 36' p.t. Mario Rui (N).(4-3-3): Meret; Di Lorenzo (34' s.t. Zanoli) Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (11' s.t. Ndombele), Lobotka (34' s.t. Demme), Zielinski (11' s.t. Elmas); Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (26' s.t. Raspadori). All. Spalletti.SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (44' s.t. Harroui), Maxim Lopez (35' s.t. Obiang), Thorstvedt (20' s.t. Henrique); Ceide (1' s.t. Traorè), Pinamonti (20' s.t. Alvarez), Laurienté. All. Dionisi.Rapuano di Rimini.30' s.t. Maxim Lopez (S), 32' s.t. 31' s.t. 39' s.t. Laurientè (S).: 39' s.t. Laurientè (S).