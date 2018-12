Skriniar-Brozovic-Icardi, in sintesi la colonna vertebrale dell'Inter targata Luciano Spalletti. Tre giocatori divenuti imprescindibili per la formazione nerazzurra e che da sempre solleticano l'interesse di diverse squadre, anche fuori dai nostri confini. Il quotidiano Tuttosport, riprendendo le valutazioni dell'osservatorio del calcio CIES, stima che grazie al lavoro dell'allenatore interista le valutazioni di questi tre giocatori sono cresciute in modo esponenziale negli ultimi mesi.



A partire da Milan Skriniar, acquisito dalla Sampdoria nell'estate 2017 per 18 milioni di euro più Caprari (33 il valore complessivo), che oggi viene ritenuto cedibile soltanto a fronte di offerte che pareggino quella con cui il Liverpool strappò al Southampton van Dijk nel gennaio scorso, ossia 80 milioni di euro. E che dire di Marcelo Brozovic, da giocatore di difficile collocazione tattica arrivato dalla Dinamo Zagabria per circa 8 milioni di euro, oggi uomo irrinunciabile nel centrocampo dell'Inter e passato in pochi mesi da una valutazione di 19,8 milioni a quella attuale di 46. Per chiudere, c'è quel Mauro Icardi che continua a far dibattere e discutere sul tema del nuovo rinnovo di contratto e il cui valore è determinato oggi dalla clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Una clausola che la moglie e agente Wanda Nara punta a eliminare o quanto meno ad alzare sensibilmente e che ha spinto il CIES a fissare il prezzo del centravanti argentino in 160 milioni.