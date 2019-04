L'Inter travolge 4-0 il Genoa al Ferraris, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti analizza a Dazn la vittoria a partire dal protagonista della serata, Mauro Icardi: "E' più un tema vostro, il mio è la prestazione della squadra che è stata ottima, da squadra matura e che ha portato tre punti fondamentali per questa rincorsa dopo averne persi tre con la Lazio. Oggi abbiamo ripristinato tutto".



SERATA PERFETTA - "Ci sono partite dove tutto non va perfettamente, poi ci sono momenti, riflessioni, prese di posizione importanti dove vai ad agire in un modo corretto e allora la lucidità nella gestione ti premia".



ATTEGGIAMENTO - "Voi prendete chi segna o fa assist, ma se la squadra non gestisce così la partita lui deve legare con la squadra: la squadra deve metterlo in condizione di segnare ma lui deve dare di più, se si costruisce in nove invece che in dieci si ha di meno. Poi Icardi ha fatto una buona partita, poteva fare un altro gol, potevamo metterci qualcosa di più nei presupposti per come è stato lo scorrimento. Poi ognuno può dire la sua, ci può mettere la sua stoppa per creare più problemi possibile, ma le decisioni le prende chi deve".



MATURITA' - "Non era un momento facile per tante squadre, visto che noi siamo terzi e tante squadre sono in lotta per la Champions. La differenza la fa la testa solida, il comportamento nei ruoli, ciò che devi dare per il bene dell'Inter e per fare questi risultati che ti permettono di lottare fino in fondo. Il non qualificarsi ritira dentro tutti, nessuno potrà dire che non ci siamo qualificati per un motivo o un altro, la non qualificazione coinvolgerebbe tutti allo stesso modo". INSERIMENTI CENTROCAMPISTI - "Con la Lazio non c'era pazienza, loro sono una squadra di qualità e gamba oltre che di sostanza per riabbassarsi con il blocco dell'area e diventa difficile trovare spazi. Stasera invece abbiamo gestito con più calma, scegliendo i momenti per entrare dentro e far correre gli avversari, mentre domenica abbiamo messo la partita sulla frenesia e la Lazio ha avuto i suoi vantaggi perché hanno gamba per le verticalizzazioni. Stasera invece è stato più facile capire che questo era il modo più giusto per metterlo in pratica".



FEROCIA - "La squadra è arrivata con l'equlibrio che deve avere una squadra forte: brozovic ha comandato il gioco, perché poi la partita deve farla così, e a volte deve muovere palla inutilmente e forse banale, ma poi riesce a far male sulle verticalizzazioni. Ottimi Politano e Perisic, che ha tenuto fino in fondo pur avendo tre tacchetti nella tibia. Handanovic fondamentalenel giro palla, quando riceve palla trova l'uomo libero come un difensore centrale: sono contento per la sua 150esima partita da imbattuto".



'HA PAGATO' - A Sky Sport poi, Spalletti aggiunge: "Secondo me Icardi può fare anche meglio di stasera, dopo che ha pagato quello che doveva pagare. Icardi è un attaccante in più che gioca per il bene dell’Inter. È una soluzione in più".