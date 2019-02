Dopo la conferenza stampa, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro la Sampdoria ed è tornato sul caso Icardi: "Bisogna cercare di essere giusti nei confronti dell'Inter, tutte le porte sono aperte all'interno dello spogliatoio per far convergere tutte le nostre decisioni per il bene della squadra. Si passa sopra a tutto e tutti per il bene della maglia che indossiamo. La vita è quella del contatto, bisogna essere d'accordo su cosa andare a fare: quale direzione o difesa vogliamo prendere? Dentro lo spogliatoio c'è un salvadanaio comune: se l'attaccante può ragionare individualmente, il difensore invece in questo senso rischia più di tutti. C'è un obiettivo comune da raggiungere. Lautaro 'spallettiano'? Sotto l'aspetto della lotta, ero uno che la rendeva dura a tutti. Ma lui sotto l'aspetto della qualità è migliore. Ho detto che è un giocatore che mi piace, per questa sua forza. Quando va ad attaccare il difensore, gli va addosso fisicamente".