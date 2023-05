Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta sul campo del Monza:



"Oggi non siamo stati puliti, c'era nervosismo e abbiamo rincorso troppo sulle loro ripartenze. Diventa il contrario di quello che sappiamo e vogliamo fare. Quando si perde c'è sempre un leggero fastidio, da parte di tutti. I professionisti vanno sempre alla ricerca degli stessi obiettivi. Con la Fiorentina venivamo da due giorni di festeggiamenti e abbiamo vinto comunque la partita. Ci siamo impegnati anche oggi, ma diamoci autodisciplina e non diamo retta alle prospettive altrui che minano la nostra ricerca della felicità".



KVARATSKHELIA - "Sa fare molto bene quella cosa lì, poi ci deve mettere qualcosa in più quando la palla ce l'hanno gli altri. E' un calciatore favoloso quando abbiamo la palla noi, lo temono, vanno sempre a raddoppiarlo e questo crea degli spazi altrove".



PROGRAMMARE - "Oggi non è più come una volta, bisogna essere pronti a cambiare biglietto e destinazione all'ultimo momento. Così per i calciatori, bisogna essere bravi a tirare al volo... Poi dipende da te: se la palla la fai rimbalzare si stoppa da sola, se la controlli guadagni tempo. Il Napoli sa anche scegliere all'ultimo momento, nella scorsa estate è successo. Ci sono dei calciatori che loro hanno nel mirino e che si andranno a valutare più in profondità".