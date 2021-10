L'allenatore del Napoliha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. La prima risposta è stata: ", non ha sintomi di nessun genere sin da quando ci siamo ritrovati.Bisogna cercare di vincere per dare continuità, un senso al campionato e serve una prestazione per poter vincere. Non sarà facile, affronteremo una squadra col ghigno, il suo allenatore è fatta così, è una squadra fatta da Sabatini e quindi ha un senso e poi basta vedere l'ultima partita, l'hanno ripresa da 0-2 a 2-2 quasi fino alla fine con l'uomo in meno. Un'altra squadra sotto di due gol ed un uomo non avrebbe lottato".: "Quando c'è tempo a disposizione - come ha detto anche lui - si resta individualmente con alcuni giocatori, ora invece si lavora come gruppo. In questo gruppo però ci sono situazioni che già migliorano i singoli giocatori perché si guardano video anche degli avversari, come prenderli, come ci attaccheranno, come costruiremo, in questo ragionamento c'è anche il comportamento individuale che migliora".: "Sì, uno stimolo, non una pressione perchéDobbiamo mettere la nostra qualità, pressare, andare velocemente di là, avere conoscenze e metterle in pratica. Non ci deve interessare niente degli altri, ma fare la corsa su noi stessi".contro la Roma: "Io riesco a parlare con tutti, pure col quarto uomo nell'ultima partita.Ogni evento dobbiamo trasformarlo in uno stimolo,E' un infortunio, la prossima volta sarò più chiaro, ma pensavo di esserlo stato, l'ho pure chiamato per applaudirlo, non sono andato via con ironia, ma l'ha interpretata così ma ci atteniamo. La possibilità della chiamata del VAR? Può sembrare interessante, ma le società dovrebbero poi attrezzarsi con uno che viene da quel mondo, quindi un ex arbitro o un assistente, che può insegnarci delle cose, ma anche utilizzare la chiamata. Se decidiamo pure noi quello, poi è come le sostituzioni, se la chiamata non la sfrutti e chi te lo dice che sia quella giusta".