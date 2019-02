L'Inter è in crisi e sulla panchina di Spalletti si allunga l'ombra di Conte. L'allenatore nerazzurro, subito dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia con la Lazio a San Siro è stato tenuto a rapporto nello spogliatoio dai dirigenti Zhang, Marotta e Ausilio.



Tuttosport in edicola oggi riporta alcune dichiarazioni dello stesso Spalletti sul caso Perisic: "Casino sopra casino. Io ho detto che si poteva tenere tra di noi, che vuol dire che ho bacchettato Marotta? Ho detto che ci sono cose che si possono gestire. Era già uscito quando Marotta ne ha parlato, lo ha detto il procuratore, il giocatore... Se si riesce a tenerle alcune cose, esce sempre un po' tutto. Chiaro che se non faccio risultati sono il primo a subirne le conseguenze, ma difendiamo l'Inter".