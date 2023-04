Per lo Scudetto il Napoli deve aspettare ancora un po’. 'Colpa' della Salernitana, che con Dia ha strappato un punto al Maradona. Ma l’attesa restante non spaventa affatto Luciano Spalletti: la gioia è solo posticipata.



"I ragazzi sono dispiaciuti, abbiamo trovato una squadra stimolata e ben allenata. Non era facile - ha detto il tecnico toscano a Dazn -. Sul gol preso inoltre, siamo stati un po’ ingenui. Ma alla fine il godimento si dilaziona: con questa situazione di classifica io ci sto benissimo. E’ solo un allungare i festeggiamenti. Sono convinto che i due punti mancanti comunque, li faremo".



"Se il Napoli dovesse vincere lo Scudetto tutti coloro che amano questo sport saranno felici - assicura Spalletti -. I miei giocatori? Si sono messi a testa bassa a fare quello che gli si è chiesto, divenendo una squadra e un gruppo di amici. L’obiettivo era sempre quello di fare una rincorsa in più per i compagni: ragionare da collettivo aiuta sempre".



"L’obiettivo è sempre arrivare primi, non c’è via d’uscita. In gare così bisogna giocare più in profondità, attaccare la difesa. In questo momento qui non siamo brillanti come in altre occasioni se gli avversari si difendono bassi. Questo ultimo chilometro è il più faticoso" ha concluso il tecnico del Napoli.