L'Italia chiamò. E Luciano Spalletti ha detto sì. Il nuovo ct della Nazionale ha firmato un contratto fino ai Mondiali 2026 da 3 milioni di euro netti all'anno. Coincidenza: la stessa cifra della clausola sottoscritta in precedenza con il Napoli, che gli avrebbe impedito di allenare qualsiasi altra squadra (di club o nazionale) fino a giugno 2024.



La questione resta aperta, ma in ogni caso non riguarderà la Figc. Infatti lo stesso Spalletti ha deciso di lasciare fuori la Federcalcio dalla contesa legale tra lui e il presidente Aurelio De Laurentiis: un bel gesto per iniziare bene la sua avventura sulla panchina degli Azzurri.