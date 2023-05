Intervistato da Dazn al termine della partita, Luciano Spalletti ha parlato così dopo la gara del suo Napoli contro il Bologna: “Quando il pallino ce l’hanno gli altri poi diventa tutto più difficile, soprattutto per quella che è la qualità dei miei ragazzi. Chiedevo un gioco più pulito, anche se poi ci siamo creati molte altre situazioni. Poi c’è stato il ritorno del Bologna, che è un’ottima squadre e gioca un buon calcio. Kvara? Più lo vedo e più mi piace, ma è chiaro che quando loro ci vengono addosso a prenderla diventa difficile per lui costruire. Se non si fanno i primi due passaggi per arrivare alla conclusione, diventa difficile. Chiedevo che lui venisse a legare di più coi compagni. Le emozioni di Napoli? Mi rimangono tantissime cose, perché per costruire un campionato come quello che abbiamo fatto, ci vuole partecipazioni delle componenti. Il sentimento della città è quello che tutti hanno a Napoli per il calcio, ed è il fattore che fa la differenza nei momenti difficili. Basta viaggiare per Napoli per farsene un’idea. Il tatuaggio? È un prurito che avevo da sotto la pelle, volevo che venisse in superficie. Le parole di ADL? Non commento le parole del presidente. Sono organizzato mentalmente nel festeggiare con i miei calciatori e il popolo. Oggi per questo motivo hanno fatto una grande partita. 25 gol di Osimhen? Si individuano le caratteristiche dei calciatori e si trovano delle strade per servirli bene. Lui è bravo in campo aperto e in area, anche di testa. Avrà un futuro importante in qualsiasi squadra possa giocare ed è un bravo ragazzo soprattutto. È colui che leva le beghe ai compagni di squadra.