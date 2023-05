Prima il Bologna, poi la Sampdoria, dopodiché sarà addio. Un allontanamento che è diventato sempre più evidente nelle ultime settimane tra il tecnico di Certaldo e il presidente De Laurentiis. Quest'ultimo nella serata di ieri è stato ospite durante il concerto di Gigi D'Alessio in Piazza Plebiscito a Napoli e quando è salito sul palco è stato fatto a gran voce il nome di Spalletti. Il patron azzurro, di tutta risposta ha detto con decisione:- Adesso è il momento di trovare un sostituto di Spalletti, chi sarà il nuovo allenatore del Napoli.Ci sono quelle italiane, giovani, che portano a Vincenzoaltre più complicate per motivi differenti come quelle di Conte e Gasperini, e ancora quella che in questo momento forse stuzzica di più, l'ex ct della SpagnaIl curriculum parla da sé, tra vittorie in Liga e Champions League con il Barcellona, ha quell'identikit internazionale da cui vuole ripartire De Laurentiis. Un calcio che piacerebbe alla piazza napoletana e anche uno stipendio che non sarebbe eccessivamente dispendioso. L'idea è quella di proporgli uncon l'aiuto del Decreto Crescita (avendo allenato già la Roma nella stagione 2011/12).del tecnico spagnolo e sottolineando le ambizioni del suo Napoli: la volontà di vincere ancora il campionato e l'obiettivo nei prossimi anni di arrivare ad alzare anche la Champions League.