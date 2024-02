Spalletti: 'Penso ad un nuovo modulo per la mia Italia. Chiesa, Locatelli, Zaniolo e Frattesi, che ne sarà di loro...'

Nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il ct della Nazionale Luciano Spalletti si è soffermato sul momento di alcuni singoli e ha soprattutto rivelato una possibilità svolta tattica in vista degli Europei: "Difficoltà per Chiesa, Zaniolo, Scamacca, Raspadori, Locatelli e Bonaventura? Le difficoltà le osservo, ma in Nazionale alcuni cambiano compiti e rendimento. In ogni caso io devo essere pronto a sterzare e a trovare soluzioni alternative: voglio provare il 3-4-2-1 per tentare di mettere più a proprio agio alcuni calciatori. Mantenendo una propensione offensiva, senza tornare sempre a 5 dietro in fase di non possesso, creando equilibri che ci consentano di fare sempre la partita a viso aperto".



NOVITA' E CONFERME - Sulle possibili novità dei prossimi mesi: "Buongiorno è fortissimo, Bellanova una forza della natura, Calafiori è pronto, Fabbian una sorpresa, Gaetano ora gioca, Folorunsho una belva e poi Cambiaso, Baldanzi, Lucca, Carnesecchi, Di Gregorio, Provedel... Nella rosa ci possono essere petali nuovi. La lista è di 23 ma ne porterò in preconvocazione 4 o 6 di più. Frattesi gioca poco? Sì, ma lo avrò più fresco agli Europei. Lui è uno che riempie sempre bene la scatola della partita".