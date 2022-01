Ilvince 0-2 a Bologna grazie alla doppietta di, allenatore azzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match:- "Mi arrabbio quando non facciamo bene quello che dobbiamo. Non abbiamo le qualità per difenderci ad oltranza fisicamente, per cui va tenuta palla, pulita, organizzare la costruzione".- "La squadra quando capisce la strada da percorrere e la percorre ha delle caratteristiche importanti. In dei momenti perdiamo il riferimento, altre diventiamo banali, molli per quella che è la maglia che vestiamo, la città che rappresentiamo in campo. Abbiamo il dovere di dimostrare in campo e saremo felici quando renderemo felici quelli che ci vogliono bene. Si fa bene il nostro lavoro e si diventa persone importanti".- "Non dipende dagli altri, dipende da noi se sbagliamo palloni facili. Abbiamo lasciato punti per strada difficili da ritrovare. Si può perdere non essendo tutti ma anche non essendo tutti si può non vincere. Abbiamo perso partite complicate per la nostra classifica e le squadre davanti vanno forte. Dobbiamo arrivare nelle prime quattro perché abbiamo la qualità per riuscirci. Ogni tanto perdere il nostro gioco e mettere in discussione anche per un solo gol tira dentro tutto. Avevamo la possibilità di gestire meglio, sfruttare meglio gli spazi nel finale. Invece siamo andati in difficoltà pur avendo la possibilità di campo a disposizione".- "Dobbiamo rendere felice qualcuno per essere felici. Da un punto di vista personale la famiglia, professionalmente poi pensiamo ai tifosi. Non ci frega niente dei gol di qualcuno, serve il risultato per la nostra città che deve sentirsi orgogliosa di noi. È quella la motivazione. Dobbiamo fare qualcosa per l'affetto del pubblico di Napoli".