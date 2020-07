La Serie A è ripartita per un finale di stagione rovente, due mesi di calcio come mai prima d'ora per permettere al campo di dare i verdetti. E quale modo migliore di accompagnare questo rush finale se non con un gioco a premi?: basterà indovinare i pronostici sulle 6 partite selezionate ogni turno da Super6 per aggiudicarsi il montepremi. Scopriamo quindi tre dei 6 match selezionati per il 36esimo turno.Prima dell'inizio della giornata la Roma ha due punti sul Milan, un vantaggio che a tre turni dalla fine può essere decisivo in chiave Europa League. Arrivare davanti ai rossoneri vorrebbe dire accedere direttamente ai gironi della seconda coppa europea per importanza, per questo contro la Fiorentina serve vincere la quinta partita nelle ultime sei.. La Viola per affidargli la panchina di Iachini, che difficilmente sarà confermato nonostante la salvezza, la Roma se decidesse, con la nuova proprietà, di allontanare Fonseca e di cambiare la guida tecnica (piace molto a Baldini). L'Inter spera che al tecnico di Certaldo arrivi l'offerta giusta:E' la sfida tra due dei migliori allenatori della Serie A. Inzaghi non è riuscito a lottare fino in fondo per lo scudetto ma ha riportato la Lazio in Champions League, Juric, fresco del rinnovo del contratto fino a 2023, ha salvato l'Hellas contro ogni pronostico, giocando un grande calcio e lanciando diversi talenti.: sul difensore centrale albanese, classe 2000, ci sono anche Juventus e Inter, vicina al sorpasso sulla Lazio grazie all'inserimento nell'affare di contropartite gradite ai veronesi.E' la partita del nuovo direttore sportivo del Torino Davide Vagnati, fino a poche settimane fa alla Spal, e dell'altro grande ex Kevin Bonifazi. E' l'occasione per Andrea Belotti, contro l'ultima della classe già retrocessa, di aumentare il suo bottino personale. Il Gallo, che per la quinta stagione consecutiva è andato in doppia cifra,Il suo nome sarà al centro del mercato, nonostante le smentite di Cairo