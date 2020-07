La Roma vince in goleada contro la SPAL di Di Biagio. Gli uomini di Fonseca sono andati a Ferrara e, dopo essersi fatti raggiungere sull’1-1 da Cerri, hanno preso il via concludendo la partita con il risultato di 1-6. Sei le reti in trasferta che i giallorossi non siglavano dal 1935. In questa stagione il vizio del gol fuori casa ha portato la Roma a siglare un nuovo record. Prima di scendere in campo i giallorossi erano fermi a quota 29 gol segnati in trasferta ma con questa partita sono arrivati a 35, superando ampiamente la stagione in cui ne erano stati fatti di più, quella del terzo scudetto (33).