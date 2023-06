Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a DAZN prima della gara contro la Sampdoria del video mostrato alla squadra: "E' un video rappresentativo per quella che è stata la stagione, il sentimento che c'è stato fra di noi e il coinvolgimento di tutta la città e di tutti i nostri tifosi. Di tutti quelli che avevano nel cuore il desiderio di alzare questa coppa. Da qualche parte uscirà, poi lei ce lo commenta e ci darà la sua opinione".



La cosa più difficile da cui staccarsi?

"Da tutto quello che si incontra. Sarà difficile staccarsi anche dalle piccolezze perché tutti vengono coinvolti in questa festa qui. Il Napoli ha insegnato come si festeggia, cosa significa la felicità. Hanno fatto un investimento sul futuro. Ci sono tanti bambini che amano il Napoli e hanno riconosciuto in questi colori quello che sarà il futuro. E noi siamo totalmente felici di questo".