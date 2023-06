Di seguito, ecco le scelte ufficiali di Spalletti e Stankovic per Napoli-Sampdoria, match valido per l’ultima giornata di questa Serie A.



NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Jesus, Zedavka, Demme, Getano, Ndombele, Zerbin, Raspadori, Simeone



SAMPDORIA (3-4-1-2) - Turk; Amione, Gunter, Murru; Zanoli, Paoletti, Rincon, Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, De Luca, Segovia, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Ivanovic, Lotjonen, Ntanda.