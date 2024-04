Spalletti torna a Napoli: commosso in tribuna per la sfida tra azzurri e il Frosinone

Si dice che si torna sempre dove si è stati bene, e, attuale ct della Nazionale attesa dagli Europei in Germania, non sembra fare eccezione: il tecnico di Certaldo, infatti,dove l'anno scorso ha conquistato il terzo scudetto della storia azzurra prima di annunciare l'addio in estate. Ha assistito quindi alla gara tra gli azzurri e il Frosinone, importante per le residue speranze di qualificazione europea degli uomini di Calzona.A 10 mesi dalla sua ultima apparizione a Fuorigrotta, Spalletti è stato inquadrato dalle telecamere di Dazn non nascondendo una. Il 4 maggio, anniversario della matematica conquista del titolo grazie all'1-1 sul campo dell'Udinese firmato Osimhen, verrà rilasciato anche il film dello scudetto prodotto ovviamente dalla FilmAuro, "Sarò con te".