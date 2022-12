Vittoria e tanti esperimenti andati a buon fine. È sorridente Luciano Spalletti al termine dell’amichevole disputata in Turchia in casa dell’Antalyaspor: decisiva la doppietta di Raspadori e il timbro di Politano per il 3-2 finale. L’ex Sassuolo, adoperatosi pure come mezz’ala, ha soddisfatto il tecnico degli azzurri: “Ci sono cose della nostra squadra che conosciamo benissimo e altre cose da scoprire come questa qui - ha esordito l’ex allenatore dell’Inter -. Raspadori ha i numeri da centrocampista come chilometri e ha le accelerazioni da attaccante dentro questa continuità. Volevamo vederlo lì e la risposta è stata positiva”.



Nella ripresa Spalletti ha pure provato un inedito 3-4-2-1: “È un’altra carta che vogliamo avere a disposizione, si imparano cose nuove. Il test è stato buono. Stiamo bene così come Kvara: non ha più dolori alla schiena”.