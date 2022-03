: "Le insidie sono molte, Marino e Pozzo sanno costruire per gli obiettivi che vogliono raggiungere. I giocatori sono scelti bene per i loro obiettivi". I pericoli? "Le ripartenze sono un'insidia se non hai equilibrio, la forza sulle palle inattive perché hanno fisicità, e poi hanno grande estro in tre o quattro elementi di livello che possono fare mercato importante. Dovremo avere equilibrio, gestire la partita e avere chiaro cosa ci giochiamo in queste 9 storie"."Ho fiducia, ho visto l'impegno e la strada intrapresa con la tecnologia, poi non so dirvi se la usano male e perchè. Giannoccaro è venuto tre giorni fa a farci una lezione e ci ha fatto vedere direttamente cosa accade nella sala Var. Far collimare tutto è complicato, anche se hanno preso pure decisioni importanti. Si reagisce alle cose che ritengono svolte male, siamo tranquilli di poter fare il nostro senza influenze degli errori"."Se guardiamo la classifica, chi è davanti ha più percentuale, così come chi deve recuperare una partita. Ma se guardiamo le percentuali basate sul valore delle 4 squadre, dico 25% per una"."Loro hanno un disegno ben preciso, faranno un blocco squadra abbastanza vicino all'area per recuperare e ripartire, perdere palla lì sarebbe un problema. Bisogna essere bravi ad andargli dietro, palleggiare in superiorità, abbiamo le caratteristiche per farlo. Calciatori tecnici tendono a prenderla tra i piedi, fare l'uno-due, lì non sono stato tanto bravo forse a dargli il comportamento di andare oltre quella barriera e riceverla dietro il blocco della linea difensiva".