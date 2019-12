La Spal porta a casa tre punti d'oro dall'ultima partita dell'anno sul campo del Torino. Una trasferta estremamente complicata sulla carta che, però, ha portato in dote una prestazione di spessore, che proprio all'ultimo respiro del 2019 riaccende le speranze di salvezza. Certo la strada resta in salita e le possibilità sono poche, ma questo successo e la sosta formano il binomio perfetto per poter continuare a sperare.



Detto dei tre punti, è ora necessario soffermarsi sulla figura di Leonardo Semplici. Il tecnico, infatti, nelle ultime settimane è stato ingiustamente attaccato e insultato da alcuni tifosi, è stato messo in discussione dalla società e sminuito da buona parte della stampa. Tutti atteggiamenti deprecabili e tipici di chi ha la memoria particolarmente corta, perché Semplici ha sempre dimostrato sul campo di essere il vero valore aggiunto della Spal, oltre che l'unico uomo meritevole di una piazza anche più grande per valore e qualità.



Ecco, arrivare a mettere in discussione anche il tecnico che ha portato la squadra alla soglia della top 10 appena un anno fa rasenta l'assurdo. E alla prima occasione utile l'allenatore toscano ha zittito tutti i critici della domenica sul campo. Lo ha fatto andando a vincere in casa del Torino con una partita perfetta dal punto di vista tattico ed emozionale. Semplici ha gestito alla perfezione tutte le fasi del match ed ha dimostrato, ancora una volta, che se c'è qualcuno in grado di salvare questa squadra è proprio lui. La speranza è che l'anno nuovo riporti a più miti pensieri tifosi, società e giornalisti, perché Semplici non può essere additato come responsabile dei fallimenti della squadra, anzi resta l'anima della Spal e il suo condottiero, e oggi ha dimostrato di meritare le scuse di tutti coloro che si sono schierati, ingiustamente, contro di lui.