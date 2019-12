La sconfitta con il Brescia in campionato ha il retrogusto di una sentenza di condanna definitiva. La retrocessione sembra uno scenario ormai inevitabile, con gli uomini di Semplici costretti all'ultimo posto dai troppi errori individuali e da un mercato non all'altezza che ha indebolito notevolmente la squadra in estate. E che la stagione sarebbe stata dura era già evidente dalle prime battute stagionali, ma la situazione non ha fatto altro che peggiorare nel corso delle settimane.



Arrivati a questo punto appare utopistico immaginare una ripresa così netta della Spal, perché non sembrano esserci i presupposti né individuali, né tanto meno collettivi. Detto ciò, ritengo che siano vergognosi gli insulti rivolti a Leonardo Semplici a fine partita da alcuni tifosi. Una mancanza di rispetto inaccettabile verso un tecnico di alto livello che ha trascinato la Spal a risultati straordinari negli ultimi anni.



Fermo restando che il tecnico toscano ha dimostrato a più riprese di essere in difficoltà e che la sua posizione in queste ore è sempre più in bilico, i tifosi devono mostrare rispetto per l'operato di un allenatore che a questo club ha dato tantissimo. Almeno in una realtà come quella di Ferrara, che fino a questo punto si è sempre dimostrata ricca di valori, è importante mantenere anche una certa dignità verso l'operato della società e dei suoi protagonisti, che negli ultimi anni hanno fatto tantissimo per i tifosi. Semplici forse ha fatto il suo corso e la Spal sembra destinata a dare addio alla Serie A: notizie pessime, che fanno male, ma che non possono far venire meno i principi di una tifoseria che ha sempre dimostrato di avere qualcosa in più delle altre dal punto di vista umano.