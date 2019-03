E' arrivato il momento decisivo della stagione, perché il tempo alla fine del campionato è sempre meno e gli scontri diretti iniziano ad essere decisivi. E questa sarà una settimana chiave per la Spal, perché domenica ci sarà la trasferta sul campo del Frosinone. Dopo lo 0-3 rimediato al Mazza all'andata, gli uomini di Semplici saranno chiamati ad una grande partita per allungare in maniera forse decisiva sulle dirette concorrenti. La sfida con i laziali, in ogni caso, sarà solo il preambolo di un mese da brivido, che vedrà i biancazzurri incrociare le lame anche con Cagliari ed Empoli.



Tre partite che ci diranno se questa Spal è abbastanza matura per meritare un altro anno di Serie A. A giudicare dal percorso fatto fino a questo punto non sembrano esserci dubbi in merito, ma Petagna e compagni dovranno dimostrare di avere il giusto sangue freddo nelle partite decisive, cosa avvenuta solo a singhiozzo in questa stagione. Un mese di fuoco, quindi, che vedrà in mezzo anche le due partite di cartello contro Lazio e Juventus, nelle quali non si dovrà perdere lucidità e confidenza nei propri mezzi. Anche in caso di sconfitta. La Spal, infatti, dovrà restare concentrata sull'obiettivo finale e gestire i momenti di massima tensione con una maturità diversa. Soprattutto perché la partita col Frosinone sarà delicatissima da gestire, considerato che l'Empoli dovrà affrontare la Juventus a Torino, con il rischio altissimo che perda punti. Con un successo sui laziali, quindi,la Spal potrebbe portarsi a +14 sul penultimo posto e, soprattutto, a +4 sui toscani. Un mese chiave, una partita chiave. Una stagione che si deciderà in poche settimane, nelle quali la Spal dovrà dimostrare, ancora una volta, di essere una grande piccola squadra.