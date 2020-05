E' notizia degli ultimi giorni che la Serie A è tornata a scaldare i motori in vista della possibile ripartenza del 13 giugno. UDare specifica attuazione a tutti i protocolli, infatti, sarà abbastanza complicato.Le perplessità della Spal sono state espresse da Mattioli, che nei giorni scorso a rilasciato dichiarazioni emblematiche a Radio Rai: ''​Abbiamo seguito le indicazioni del protocollo e del nostro staff medico.. Abbiamo aspettato, facendo le varie visite ai calciatori come previsto,Se non arriva quello, continuiamo a lavorare come fatto fino adesso.. Siamo già pronti, abbiamo l’hotel che attende il nostro gruppo di quasi 60 persone: ognuno avrà la propria stanza, ma prima voglio sentire cosa dice il nuovo protocollo e poi ascoltiamo attentamente quanto ci dicono i nostri medici.. Non sarà facile, tuttavia 36 punti sono tanti e la Spal si può ancora salvare come ha fatto negli ultimi anni".Quello che si legge tra le righe è che la Spal, almeno per ora, preferirebbe non tornare in campo visti tutti i rischi allo svilupparsi della pandemia. E, soprattutto, che la società non ha intenzione di accettare passivamente una retrocessione a tavolino.. Se sarà necessario si andrà anche in tribunale,