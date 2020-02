La posizione di Leonardo Semplici sulla panchina della Spal è sempre più traballante, complice un secondo da tempo da incubo nella sfida con il Sassuolo. Dopo un ottimo impatto sul match, infatti, Petagna e compagni si sono sciolti come neve al sole sotto i colpi di Boga e Caputo, che hanno ribaltato la partita e spedito la Spal ancor più all'inferno.



Per come si era messa la partita, la possibilità di portare a casa era ghiottissima. Anche un pareggio avrebbe fatto bene al morale in vista della delicatissima sfida contro il Lecce del prossimo turno, ma proprio nei minuti di recupero la Spal si è inchinata ad un avversario più forte, certo, ma soprattutto più determinato. Cosa che era già successa più e più volte in questi ultimi mesi. E proprio la mancanza di determinazione da parte del club ferrarese è ciò che più preoccupa la dirigenza e il tecnico, ormai alle corde.



A fare la differenza, anche oggi, è stata la voglia: tanta quella degli avversari, poca quella della Spal. Che si è abbassata sempre di più nel secondo tempo, accettando di subire quasi passivamente gli attacchi avversari. E ora Semplici sembra davvero a un passo dal capolinea, con la società che come extrema ratio per salvare la stagione cercherà di dare la scossa emotiva con un cambio di guida tecnica. Anche se la sensazione è che, purtroppo, ci sia davvero poco da fare...