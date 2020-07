E alla fine è arrivata anche l'aritmetica. La Spal retrocede in Serie B e, con ogni probabilità, da ultima classificata. Questo è forse l'unico rimpianto di una stagione che era partita sotto una cattiva stella ed è finita come molti si aspettavano.Ecco perché è quantomeno doveroso ringraziare la società per l'eccellente lavoro che ha svolto in questi ultimi tre anni. Nei quali è riuscita a portare a Ferrara giocatori di assoluto valore comee nei quali ha lanciato nel grande calcio giocatori che stanno avendo una carriera importante comeQuesti ragazzi hanno regalato un sogno fantastico a tutta la città, che dato un contributo unico alla squadra,. Il tecnico toscano, forse allontanato in modo troppo frettoloso, si è guadagnato un posto di tutto rilievo nella storia del club. Ha lasciato la squadra dopo anni fantastici, subito prima del naufragio. E: perché è stato lui il vero eroe di questo percorso. E quindi grazie. Grazie alla società, grazie alla squadra, grazie ai mister.