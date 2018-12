La Spal vista oggi contro il Napoli è stata. Quasi, perché alla fine ad uscirne vittoriosi sono stati gli uomini di Ancelotti, ma difficilmente si poteva chiedere di più ad Antenucci e compagni,Il lavoro di Semplici, sempre più prezioso per la realtà ferrarese, si vede anche quando la Spal scende in campo contro i top team, e lo dimostrano la vittoria sulla Roma e le prestazioni contro Napoli, Juventus ed Inter, nelle quali i biancazzurri hanno dimostrato di valere molto più della posizione di classifica che ricoprono. Per interpretazione della partita, la Spal si conferma, nel quale siamo stati abituati a guardare al risultato, nel quale le squadre di provincia giocano di rimessa, senza mettersi mai davvero in gioco, senza azzardare la giocata e certamente senza affrontare a viso aperto le squadre più forti.ggi al San Paolo, infatti, è stato decisivo Alex Meret, il grande ex, che nei minuti di recupero ha negato la rete ai vecchi compagni con una parata prodigiosa su colpo di testa a botta sicura di Fares.. Perché gli uomini di Semplici, pur avendo sofferto la fisiologica superiorità tecnica del Napoli, hanno giocato un calcio intelligente e sfrontato, sfidando il Napoli sul proprio terreno di battaglia: la costruzione. Il risultato è stata una sfida avvincente ed equilibrata, decisa solo dal solito gol subito su calcio piazzato (la differenza col Napoli è stata proprio un calcio d'angolo: gol per gli azzurri, parata di Meret che ha negato la rete alla Spal). Un episodio che ha fatto la differenza;. Il cammino dei ferraresi, però, si preannuncia comunque vincente, perché la Spal ha il coraggio di giocare come una grande squadra pur non essendolo. Ha nel dna la grandezza, una grandezza che già ora si intravede.Per il futuro prossimo, però, saranno importanti anche e soprattutto i punti, perché, proprio come insegna la storia recente del Napolile buone prestazioni da sole non bastano per vincere. La strada intrapresa, però, è quella giusta e porterà la squadra a salvarsi., sussurrata dal patron Colmbarini in settimana. Un sogno che oggi può sembrare irraggiungibile, ma appena qualche anno fa anche la Serie A lo sembrava. Oggi, invece, la Spal è una delle migliori realtà del nostro calcio, un gioiello di cui andare sempre fieri.