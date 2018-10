Quella rimediata contro l’Inter è una sconfitta che può far sorridere la Spal,. Gli uomini di Semplici hanno finalmente ritrovatoche nelle ultime giornate sembrava essere persa. Dopo la rete iniziale di Icardi, infatti, i biancazzurri hanno serrato i ranghi assediando la trequarti dell’Inter per quasi tutto il primo tempo e buona parte della ripresa. Solo un rigore fallito da capitan Antenucci,, e un paio di interventi da cineteca di Handanovic hanno impedito ad un’ottima Spal di rientrare negli spogliatoi in situazione di pareggio e portare a casa punti a fine partita. Ma la reazione,, c’è stata eccome. Gli uomini di Semplici non si sono abbandonati alla convinzione che la partita fosse già persa e, anzi, hanno dato l’impressione di poter portare a casa qualche punto fino all’ultimo minuto.Dopo la rete del pareggio poi, anche grazie all’esplosione del Mazza, più simile ad unache ad uno stadio di calcio, sembravano esserci tutti i prodromi per ritrovare la vittoria. Poi è arrivata la ormai, protagonista un pessimo Djourou, che ha permesso ai nerazzurri di chiudere la partita e spezzare l’euforia del popolo ferrarese. E se finalmente la Spal ha ritrovato l’attitudine guerriera di inizio stagione, fondamentale per puntare alla salvezza, sarà indispensabile ora andare a correggere i troppi problemi in fase difensiva, che hanno portato in dote. Un ruolino di marcia preoccupante che dovrà essere invertito al ritorno dalla sosta, quando ci saranno Roma e, soprattutto, Frosinone ad attendere i ferraresi.Ritrovare la quadratura dal punto di vista dei meccanismi difensivi, certamente anche riportando in campo, sarà determinante per affrontare con maggiore tranquillità gli scontri diretti per la salvezza. Soprattutto ora che, almeno dal punto di vista dell’atteggiamento,. Semplici avrà due settimane di lavoro col gruppo praticamente al completo per tornare a lavorare su quei meccanismi difensivi che a differenza delle prime giornate sembrano essersi inceppati, così da tornare in campo a fine ottobre con la voglia e la presunzione di inizio stagione, supportate da una difesa di ferro, per mettere altro fieno in cascina e scacciare sempre di più i fantasmi di una retrocessione che questa squadra davvero non merita.