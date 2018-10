Nome: Radja NainggolanEtà: 30 anniNazionalità: belgaRuolo: centrocampistaSquadra attuale: InterPer Spalletti è un alieno. Nella Roma del tecnico di Certaldo è stato il protagonista vero, soprattutto quando Spalletti lo ha avanzato come posizione in campo, alle spalle e talvolta al fianco del centravanti. Quella Roma giocava con Salah ed El Shaarawy sulle fasce, Perotti e Nainggolan al centro dell’attacco. Fantastica. Con Di Francesco ha reso meno e ha stentato anche all’inizio nell’Inter, dove ovviamente lo ha voluto l’allenatore. Ora sembra finalmente il vero Nainggolan, ovvero un giocatore che può fare tutto: gol, assist, recuperi di palla, lanci. La sua straripante forza fisica e atletica fa passare in secondo piano la tecnica, che pure è a livelli notevoli.